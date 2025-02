“Spazio, in Toscana e in Italia eccellenze tecnologiche. Possiamo essere leader europei”

Campi Bisenzio (Firenze), 7 febbraio 2025 – “Nello spazio c'è l'opportunità per l'Italia di crescere nella propria leadership. Ho avuto modo di parlarne con il ministro Crosetto. Credo ci sia la volontà dell'Italia di essere trainante per il sistema Paese e per l'Europa».

E, ancora: “Fino ad adesso le imprese private hanno portato una tecnologia, hanno creato una forte innovazione in una spinta in positivo, oggi abbiamo delle tecnologie che prima non esistevano. Deve essere uno sprone”.

Luca Parmitano a Campi Bisenzio durante la visita della Leonardo: "L'Italia nello spazio può essere leader europeo" (Fotocronache Germogli)

Così l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, che oggi venerdì 7 febbraio ha fatto visita alla Leonardo di Campi Bisenzio.

Ad accoglierlo Massimo Claudio Comparini, managing director della divisione Spazio dell’azienda, tra i leader mondiali nei settori aerospazio, difesa e sicurezza insieme con circa 500 dipendenti, alcuni dei quali collegati online dai siti di Nerviano (Mi) e Pomezia (Roma).

Durante il tour dello stabilimento, Parmitano ha visitato i laboratori dove nascono meraviglie tecnologiche per lo Spazio come potenti sensori ottici in grado di scrutare, come degli “occhi”, la Terra e l’universo.

Tecnologie all'avanguardia, utilizzabili in diversi ambiti a tutela della sostenibilità e della sicurezza del nostro pianeta, dalla lotta ai cambiamenti climatici al monitoraggio ambientale, dalla gestione degli incendi e dell'inquinamento alla protezione civile in caso di calamità naturali. Fino alle missioni di esplorazione e scienza del sistema solare e dell’universo.

Grandi investimenti in tecnologie ma anche nelle strutture tanto che a breve lo stabilimento si amplierà di mille metri quadrati. Qui sarà allestita una camera termovuoto che riproduce l’ambiente spaziale. Nei prossimi mesi, poi, il sito offrirà anche nuovi spazi e infrastrutture dedicate agli studenti del percorso post-diploma Its.