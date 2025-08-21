Sp8, obiettivo strada più sicura. Misure urgenti nei punti più critici

Comuni di Calenzano e Barberino di Mugello uniti per raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza della Sp8, la direttrice che collega i due territori, teatro, anche recentemente di gravi incidenti l’ultimo dei quali, mortale, avvenuto a luglio. Per fare il punto sulle problematiche, evidenti, della Barberinese e cercare possibili correttivi le due Amministrazioni comunali, insieme alle rispettive polizie municipali, si sono incontrate due giorni fa: oltre al sindaco calenzanese Giuseppe Carovani e all’assessore competente Maurizio Sansone era presente Sara di Maio nella doppia veste di sindaco di Barberino e di consigliera delegata della Città Metropolitana per la viabilità provinciale nell’area, tra cui rientra anche la SP8.

L’incontro si è aperto con una ricognizione dell’incidentalità negli ultimi cinque anni sulla direttrice effettuata dalla comandante della polizia locale di Calenzano Maria Pia Pelagatti e da Paolo Baldini dell’Unione dei Comuni del Mugello, con dati drammatici: dal 2021 ad oggi sono stati infatti ben 175 gli incidenti rilevati, due dei quali mortali. ‘Numeri’ per i quali le due amministrazioni hanno stabilito di predisporre un programma coordinato dei controlli sulla SP8, in sinergia con le altre forze dell’ordine, per prevenire e reprimere le condotte scorrette di automobilisti e motociclisti, rafforzando le attività e garantendo una maggiore efficacia.

La messa in sicurezza della Sp8 non potrà passare però solo dalle sanzioni ma dovrà prevedere anche interventi strutturali. L’incontro ha infatti fatto seguito ad una riunione con la struttura tecnica della Città Metropolitana di Firenze, che si è impegnata a predisporre una proposta progettuale di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP8, partendo dai dati georeferenziati sull’incidentalità, per intervenire con organicità sui punti più critici.

L’impegno dichiarato dei due Comuni è di arrivare preparati alla convocazione delle commissioni consiliari congiunte di Calenzano e Barberino, prevista per settembre, per fare il punto sulla situazione della sicurezza sulla SP8 e per ascoltare valutazioni e proposte. L’obiettivo condiviso è che siano assunte, fin dai prossimi mesi, misure urgenti di messa in sicurezza, a partire dai punti in cui si sono verificati incidenti più gravi.