Si barrica col coltello, terrore a Vicchio

Attimi di paura a Vicchio. Ieri poco dopo le 17, nella zona del campo sportivo, un uomo ha dato in escandescenze terrorizzando i presenti e richiedendo l’intervento dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni, l’uomo, avrebbe danneggiato una vetrina e poi, armato di coltello, si è rifugiato nel garage di un appartamento della zona, barricandosi dentro. Una volta arrivati sul posto i carabinieri sono stati costretti ad affrontarlo, riuscendo a far tornare la situazione sotto controllo. Restano ancora da chiarire le cause all’origine del gesto. I testimoni raccontano anche di aver udito l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Non si sono registrati feriti gravi e l’uomo, dopo l’intervento dei militari e dei sanitari del 118 è stato trasportato, cosciente, in ospedale. Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri che, dal proprio profilo social, ha tranquillizzato. "Questo pomeriggio - scrive - un grave episodio di violenza ha spaventato la nostra comunità. L’intervento delle forze dell’ordine, che ringrazio, ha risolto la situazione. Non ci sono stati feriti gravi ma lo spavento è stato tanto.Vigileremo nei prossimi giorni e chiederemo un rafforzamento dei controlli. L’aggressore è già stato fermato e non c’è motivo di preoccuparsi. Nelle prossime ore sicuramente ci saranno maggiori informazioni, invito tutti alla calma".