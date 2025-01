L’incidente, poi il trattore ribaltato: seminarista muore a 25 anni, tragedia nell’oliveto

Firenze, 16 gennaio 2025 – Tragedia all’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote di Gricigliano, nella zona delle Sieci. Un seminarista francese di 25 anni, Charles Outtier, è morto a causa di un incidente mentre lavorava all’interno dell’oliveto di proprietà della struttura ecclesiastica.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo del mezzo per degli interventi di manutenzione e potatura delle piante, quando ha urtato una pianta: lo scontro lo ha sbalzato a terra, il trattore si è ribaltato e la ruota lo ha travolto all’altezza del torace. Il giovane diacono – da circa 6/7 anni residente all’Istituto – sarebbe deceduto sul colpo. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in corso d’accertamento.

A dare l’allarme sono stati alcuni religiosi che hanno chiamato il 118: sul posto è intervenuta vigili del fuoco e un’ambulanza ma i medici, nonostante tutti gli sforzi, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

La salma è stata trasportata all’ospedale di Careggi nel reparto di Medicina legale: nelle prossime ore si capirà se la magistratura abbia ordinato l’esame autoptico oppure no.

I carabinieri della compagnia di Pontassieve sono intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica di quello che è considerato ufficialmente un incidente sul lavoro. In queste ore i carabinieri stanno verificando che il trattore avesse passato gli esami previsti e che il religioso fosse in possesso, ad esempio, della necessaria patente di guida.

Oggi alle ore 18 alla chiesa dei Santi Michele e Gaetano, in piazza degli Antinori a Firenze, sarà celebrate la messa in onore del defunto.