Si ribalta con il trattore: portato al San Donato

A distanza di nemmeno 24 ore, nuovo incidente con il trattore in Valtiberina Toscana. È avvenuto in una zona boschiva del territorio comunale di Pieve Santo Stefano, dove ieri mattina un uomo di 32 anni è rimasto ferito anche stavolta in maniera per fortuna non grave. Intorno alle 11, è stato allertato il 118 e si è reso necessario l’invio dell’elisoccorso Pegaso per il trasferimento del paziente – anche in questo caso in codice giallo - all’ospedale fiorentino di Careggi. Intervenuti sul posto l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine; nel contempo è stato attivato il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est. Ricordiamo che nel pomeriggio di mercoledì un 66enne si era ribaltato alla guida del mezzo agricolo in località Verrazzano ad Anghiari ed era stato trasferito in ambulanza al San Donato di Arezzo. Si è trattato di due coincidenze temporali e senza particolari conseguenze, anche se indicative del grado di pericolosità legato ai veicoli.