Sovicille (Siena), 20 agosto 2024 – Un uomo di 80 anni è morto a Sovicille, sulla provinciale 541 Traversa Maremmana. L’anziano si è ribaltato con un trattore mentre lavorava in un campo, per questo l’episodio è stato qualificato come incidente sul lavoro.

L’allarme è scattato alle 10.30; sul posto l’ambulanza della Misericordia di Monticiano, l’elisoccorso regionale Pegaso 1, i vigili del fuoco e il personale della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.