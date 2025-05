Semina caos in un negozio di ferramenta, intervengono i carabinieri

Firenze, 23 maggio 2025 – Attimi di tensione, per fortuna risoltisi velocemente grazie all’intervento dei carabinieri, il 21 maggio intorno alle 11,15 in via di Scandicci a Firenze proprio davanti alla Stazione dell’Arma di Legnaia. Un giovane, ha iniziato a seminare caos nell’antistante negozio di ferramenta. Il ragazzo si è affacciato e, senza alcun motivo apparente e spiegare il suo gesto incivile, si è messo a rovesciare in terra la merce esposta sugli scaffali.

I titolari della bottega hanno così accompagnato fuori l’individuo, cercando di capire il perché di quella condotta; ma lui non dava spiegazioni e si agitava, probabilmente in stato di alterazione. Ne è nato così un acceso litigio che ha richiamato l’attenzione dei commercianti del vicinato che si è affacciato a usci e finestre, e dei passanti, che si sono assiepati intorno per capire cosa stesse succedendo.

La scena ha richiamato l’attenzione anche dei carabinieri della caserma dall’altro lato della strada, che sono velocemente giunti per riportare la situazione alla normalità. Apprendendo velocemente l’accaduto, hanno chiesto i documenti al giovane e lo hanno condotto negli uffici della caserma. Poco dopo anche i negozianti sono stati invitati a riferire ai militari.