Scuola, la carica dei 2mila alunni. Il primo giorno tra novità e tradizioni

di Manuela Plastina

La nuova mensa della primaria Marconi a Grassina (attiva dal 22 settembre), alcune aule ripitturate e spazi esterni riqualificati approfittando della pausa estiva, sono alcune delle novità che gli studenti di Bagno a Ripoli troveranno lunedì al rientro sui banchi di scuola. La comunità scolastica ripolese è particolarmente numerosa: a fare ritorno sui banchi saranno 2113 bambine e bambini fra scuole medie (830), primarie (766) e scuole dell’infanzia (406). Sono invece 111 i bambini dei nidi: per loro l’anno educativo è cominciato con l’inizio di questo mese. A questo popolo scolastico ripolese, si aggiungono anche 1670 studenti dell’Isis Gobetti-Volta, di cui 303 iscritti al primo anno.

L’istituto superiore con i suoi indirizzi si conferma una delle scelte privilegiate da parte di tanti studenti e famiglie che arrivano anche dai territori intorno, in particolare da Valdarno, Valdisieve e Chianti. Come da tradizione, i ragazzi del primo anno delle scuole medie lunedì troveranno ad attenderli all’ingresso le dirigenti scolastiche dei due istituti comprensivi e i rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e l’assessore comunale alla scuola Francesco Conti accoglieranno alle i ragazzi della Granacci insieme alla preside Amalia Bergamasco; alle 9 saranno davanti alla Redi di Ponte a Niccheri con la dirigente Maria Luisa Rainaldi.