Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaSciopero dei treni, a Santa Maria Novella pomeriggio di caos: ritardi e cancellazioni
5 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Sciopero dei treni, a Santa Maria Novella pomeriggio di caos: ritardi e cancellazioni

Sciopero dei treni, a Santa Maria Novella pomeriggio di caos: ritardi e cancellazioni

Colpiti soprattutto i regionali, ma ripercussioni anche per l’Alta Velocità

Santa Maria Novella

Santa Maria Novella

Per approfondire:

Firenze, 5 settembre 2025 – Pomeriggio di passione per i viaggiatori alla stazione di Firenze Santa Maria Novella (e in altre stazioni della Toscana) per gli effetti dello sciopero dei ferrovieri (terminato alle 18)  che ha avuto ripercussioni sia sui treni regionali, sia su quelli dell’Alta Velocità, seppur in misura inferiore. Forti ritardi (fino a 50 minuti) e treni cancellati con grande disagio per i viaggiatori.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata