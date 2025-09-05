Sciopero dei treni, a Santa Maria Novella pomeriggio di caos: ritardi e cancellazioni

Firenze, 5 settembre 2025 – Pomeriggio di passione per i viaggiatori alla stazione di Firenze Santa Maria Novella (e in altre stazioni della Toscana) per gli effetti dello sciopero dei ferrovieri (terminato alle 18) che ha avuto ripercussioni sia sui treni regionali, sia su quelli dell’Alta Velocità, seppur in misura inferiore. Forti ritardi (fino a 50 minuti) e treni cancellati con grande disagio per i viaggiatori.