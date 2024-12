Quel tratto maledetto della FiPiLi tra incidenti, code e disagi: "Ecco perché i camion si intraversano in quel punto"

Firenze, 19 dicembre 2024 - In gergo si chiama 'effetto portafoglio'. Succede quando la motrice di un camion curva o sbanda su un lato ed il rimorchio, più pesante, spinge da dietro fino ad affiancarsi alla motrice stessa, urtandola. Può dipendere da una manovra errata del conducente, dall'asfalto bagnato oppure - ed è quello che succede più spesso - dall'errata distribuzione del carico. Se a questo si aggiungono le insidie della strada (come una semicurva in salita) la frittata è fatta. Nessuno sa cosa abbia causato l'incidente che nella giornata di mercoledì 18 dicembre ha letteralmente mandato in tilt la FiPiLi nel tratto compreso tra Firenze e Ginestra, ma quel che è certo è che soltanto nell'ultimo anno ci sono stati altri tre intraversamenti di camion avvenuti nello stesso identico punto: la semicurva in salita che si trova a poche centinaia di metri dallo svincolo di Lastra a Signa in direzione mare. Proviamo a capire perché.