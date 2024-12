Disastro Fipili: blocco totale in direzione Livorno per l’incidente al camion, ore di disagi infiniti

Lastra a Signa (Firenze), 18 dicembre 2024 – Una giornata da dimenticare in Fipili. Una delle tante a cui purtroppo i pendolari si sono drammaticamente abituati. Per un incidente che ripropone una volta di più il tema della sicurezza della strada e l’inadeguatezza delle strutture rispetto agli immensi volumi di traffico giornaliero. Dopo una mattina difficile, il pomeriggio è stato altrettanto complicato nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno.

Il camion intraversato in FiPiLi

Dove un Tir che trasportava un container si è intraversato a metà mattina per cause che sono in corso di accertamento. L’allarme è stato dato subito da diversi automobilisti. Sono intervenuti i mezzi di soccorso, con il 118 e i vigili del fuoco del comando di Empoli. Sempre per i vigili del fuoco, sulla zona ha volato anche l’elicottero Drago.

La scena dell'incidente ripresa nel primo pomeriggio: una gru ha spostato il camion per poi procedere alla rimozione. L'incidente è avvenuto in direzione Livorno tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina

A terra, le squadre hanno messo in sicurezza il mezzo. Ma intanto iniziavano i problemi. Con la Fipili che è stata chiusa nel tratto Lastra-Ginestra in direzione Livorno. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa. E questo ha immediatamente saturato anche la viabilità ordinaria nell’abitato. Una situazione subito difficile e che non è migliorata con il passare delle ore.

La scena dell'incidente vista dall'alto

Si sono infatti formate code anche in direzione Firenze per curiosi. In direzione Livorno, la coda ha impedito al casello di Scandicci dell’A1, in uscita per chi veniva da Roma, di ricevere e dunque si sono formate code anche lì. Solo nel primo pomeriggio, quando è arrivata la gru dalla caerma dei vigili del fuoco di Firenze Ovest che ha permesso l’inizio della rimozione del camion, le auto che erano rimaste intrappolate tra il punto dell’incidente e l’uscita di Lastra a Signa sono state fatte tornare indietro.

Al lavoro sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale e le squadre di Avr, la società che gestisce la Fipili. Il camion, nello sbattere contro il brodo strada, ha anche travolto e distrutto una porzione delle barriere fonoassorbenti che interessano il tratto. Un punto tormentatissimo della Fipili negli anni, anche per la frana che lo ha interessato negli anni scorsi. I disagi per il camion intraversato sono andati avanti per praticamente tutta la giornata. Un mercoledì nero per la viabilità.