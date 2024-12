Doppio incidente in Fi-Pi-Li: camion intraversato blocca la superstrada

Lastra a Signa (Firenze), 18 dicembre 2024 – Doppio incidente questa mattina 18 dicembre sulla strada di Grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come Fi-Pi-Li. Gli incidenti sono avvenuti entrambi intorno alle 11, uno in direzione mare, l’altro in direzione Firenze.

Il camion intraversato in FiPiLi

L’incidente tra lo svincolo di Lastra a Signa e Ginestra in direzione mare ha coinvolto un tir che dopo aver sbandato si è schiantato contro il muro di contenimento intraversandosi e bloccando di conseguenza la carreggiata. Una mattinata dunque di pesanti ripercussioni sul traffico sia in direzione mare che in direzione Firenze.

La scena dell'incidente vista dall'alto

I Vigili del fuoco, dopo un’importante operazione effettuata con divaricatore e cesoie hanno estratto il conducente, un uomo, che era rimasto incastrato all’interno della cabina di guida e consegnato al personale sanitario. Inoltre hanno garantito la sicurezza dello scenario. Nello scontro sono state abbattute le barriere fonoassorbenti al margine della carreggiata. Allertato anche Drago 63 del reparto volo di Arezzo fatto poi rientrare. Forti ripercussioni sulla viabilità della FiPiLi e della viabilità ordinaria della zona.

Non è la prima volta che questo accade. Già nei mesi scorsi, in almeno due occasioni, incidenti simili avevano creato lunghi blocchi in FiPiLi. La curiosità è che gli intraversamenti erano avvenuti tutti più o meno nello stesso tratto.