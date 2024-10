FiPiLi, giornata d’ordinaria follia. Tir ribaltato e incidente al benzinaio. Strada chiusa e traffico paralizzato

Un’altra giornata di ordinario delirio sulla Firenze-Pisa-Livorno. Dopo gli stop dei giorni scorsi, avvenuti a causa di due incidenti avvenuti fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina (uno in direzione mare e l’altro verso Firenze, entrambi relativi a mezzi pesanti), il pomeriggio di ieri ha registrato nuovamente la totale paralisi dell’arteria.

Intorno alle 11.30 un tir si è intraversato al Km 17, in direzione Firenze, perdendo parte del carico e andando a invadere sia la propria corsia che quella verso Livorno.

L’incidente si è verificato poco lontano dai precedenti, tra Montelupo e Ginestra Fiorentina, provocando il blocco completo non solo sulla grande arteria, ma anche di molte vie di comunicazione secondarie. Tutte le strade fra la zona empolese, le Signe e Scandicci sono andate in tilt, con mezzi pesanti inerpicati lungo le strade di campagna, code estenuanti e generale esasperazione.

Sul posto, invece, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Empoli e un’autogru da Firenze Ovest che hanno impiegato diverse ore, fino alle 16.30, per rimuovere il tir e rimettere in sicurezza la strada. Ma il traffico è continuato fino alla tarda serata. Intanto, forse anche a causa del generale caos che si era creato e dello stato di agitazione e stress di molti automobilisti, un secondo incidente è avvenuto alle 14.30 nell’area di servizio situata fra le uscite di Lastra a Signa e Ginestra.

Qui, per motivi che restano da accertare, un’auto ha colpito la colonnina di rifornimento multiplo diesel/benzina. È toccato ai vigili del fuoco intervenire nuovamente sul posto per rimettere in sicurezza l’auto e la pompa di benzina. E nell’area di rifornimento sono arrivati anche i soccorritori del 118, per verificare le condizioni di salute della conducente. Fra un incidente e l’altro, la Fi-Pi-Li è di fatto rimasta ostaggio degli ingorghi fino al pomeriggio inoltrato con ricadute pesantissime sulla viabilità ordinaria delle Signe.

A parte le persone rimaste bloccate per il primo incidente nei tratti chiusi al traffico, in tantissimi hanno dovuto fare i conti con tempi quadruplicati per raggiungere il posto di lavoro o effettuare spostamenti anche limitati. E quanto successo, ovviamente, non può che riaccendere le polemiche sulla Fi-Pi-Li, dove i problemi sono ormai giornalieri e praticamente certi nei giorni di pioggia.

"Il nuovo incidente – hanno commentato da Azione Ncc, l’associazione dei noleggi con conducente - è solo l’ultimo di una lunga serie e dimostra ancora una volta quanto la situazione della superstrada sia ormai indescrivibile con parole civili. Non è un caso che la situazione sia andata progressivamente peggiorando: la strada, progettata decenni fa, non è più in grado di reggere gli attuali volumi di traffico. È necessaria una manutenzione attenta, puntuale e soprattutto potenziata rispetto a quanto fatto fino a oggi. Ogni giorno che passa senza soluzioni concrete vede aumentare i rischi per la vita di chi lavora e viaggia su questa arteria".