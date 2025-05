Firenze, la moglie di De Ligt e il lungo soggiorno in città: chi è Annekee Molenaar

Firenze, 6 maggio 2025 - Un lungo soggiorno a Firenze insieme alle amiche. Visitando i luoghi più iconici della città. Ma anche gettando le basi per la sua nuova attività imprenditoriale nell'ambito dell'erboristeria e della naturopatia. Annakee Molenaar, 25 anni, olandese, è la moglie di Matthijs de Ligt, coetaneo, difensore del Manchester United con un passato recente anche in Italia, alla Juventus. Dove sembrava dovesse diventare il centrale del futuro bianconero. Per poi però interrompere il rapporto con la Signora e trasferirsi prima al Bayern Monaco e poi quindi a Manchester sponda United. La coppia si è sposata lo scorso anno in Olanda. Impegnato in Premier e in Europa League, il calciatore non era con la moglie, che appunto ha trascorso molti giorni a Firenze.