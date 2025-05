Scatta il divieto di sosta in piazza Cioppi

Divieto di sosta ‘selvaggio’ nella zona di via Santa Maria a Greve, esattamente in piazza Cioppi. Si tratta di una delle zone nelle quali la necessità di parcheggiare è stringente. L’amministrazione comunale dovrà effettuare dei lavori di manutenzione a strade e marciapiedi che rientrano nel piano degli interventi 2025 e non possono essere rimandati.

Per questo la polizia municipale ha emesso un’ordinanza che sarà in vigore fino a venerdì della prossima settimana per istituire il divieto di sosta in orario 0-24 con rimozione forzata che riguarda ambo i lati, in via Santa Maria a Greve, a margine della carreggiata, per un tratto di circa dieci metri misurati dall’intersezione con via Burchietti, in direzione verso via Duca D’Aosta.

Gli stessi provvedimenti sono stati presi su via Don Perosi, all’intersezione con via Ponchielli e sulla stessa Ponchielli all’intersezione con via Pantin, in questo caso per l’ampliamento della rete della fibra ottica. In questo caso la polizia municipale ha fissato il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su ambo i lati, in via Ponchielli, dovuto al restringimento della carreggiata con conseguente riduzione della velocità a 30 chilometri orari.

Analogo provvedimento è stato previsto anche in via Don Perosi. In ragione della condizione di pericolo che si crea anche per i pedoni, la ditta che esegue i lavori dovrà garantire il passaggio delle persone a piedi secondo normativa.