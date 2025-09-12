Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaScandicci saluta l’estate con il ’Summerfest’
12 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Scandicci saluta l’estate con il ’Summerfest’

Scandicci saluta l’estate con il ’Summerfest’

Musica, street food, varietà, cultura e volontariato per festeggiare la fine dell’estate, oggi e domani a Scandicci in piazzale della...

Musica, street food, varietà, cultura e volontariato per festeggiare la fine dell’estate, oggi e domani a Scandicci in piazzale della...

Musica, street food, varietà, cultura e volontariato per festeggiare la fine dell’estate, oggi e domani a Scandicci in piazzale della...

Per approfondire:

Musica, street food, varietà, cultura e volontariato per festeggiare la fine dell’estate, oggi e domani a Scandicci in piazzale della Resistenza con la prima edizione dello Scandicci Summerfest, kermesse che vede la collaborazione di Giovani Wannabe – associazione fiorentina "nata per promuovere attivamente la crescita personale e sociale dei giovani", spiegano dall’Aps –, e Comune di Scandicci, all’interno della rassegna Open city. Obiettivo, "valorizzare il territorio, promuovere la cultura e offrire uno spazio in cui le realtà della città possano raccontare il proprio lavoro e incontrare la cittadinanza" in una due giorni dedicata soprattutto ai giovani. Preziosa la partecipazione di VolontMusic e Ditta Eredi Nigro nella realizzazione dell’iniziativa. Sia oggi che domani in piazza ci saranno stand di associazioni e realtà del territorio e spazi per mangiare all’aperto. La festa si apre alle 17 con il saluto della sindaca Claudia Sereni e dell’assessora alle Politiche giovanili e Scuola Fiorenza Poli, segue l’intervento del presidente dell’associazione Giovani Wannabe Giulio Mugnai.

Alle 21 ‘Be Hype - Sotto i riflettori’: musica dal vivo con gli Zero Polaroid, Clarice e Niquito, poi concerto degli Ejent. Domani alle 21,30 spettacolo di varietà ‘Antani’ con il prestigiatore Francesco Meraviglia, l’attrice e cantante Noa Flandina, la cantante Dettalele e i suoi musicisti. Conducono le serate Jacopo Cecchi e Virginia Bicchi.

C.C.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata