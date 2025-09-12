Scandicci saluta l’estate con il ’Summerfest’

Musica, street food, varietà, cultura e volontariato per festeggiare la fine dell’estate, oggi e domani a Scandicci in piazzale della Resistenza con la prima edizione dello Scandicci Summerfest, kermesse che vede la collaborazione di Giovani Wannabe – associazione fiorentina "nata per promuovere attivamente la crescita personale e sociale dei giovani", spiegano dall’Aps –, e Comune di Scandicci, all’interno della rassegna Open city. Obiettivo, "valorizzare il territorio, promuovere la cultura e offrire uno spazio in cui le realtà della città possano raccontare il proprio lavoro e incontrare la cittadinanza" in una due giorni dedicata soprattutto ai giovani. Preziosa la partecipazione di VolontMusic e Ditta Eredi Nigro nella realizzazione dell’iniziativa. Sia oggi che domani in piazza ci saranno stand di associazioni e realtà del territorio e spazi per mangiare all’aperto. La festa si apre alle 17 con il saluto della sindaca Claudia Sereni e dell’assessora alle Politiche giovanili e Scuola Fiorenza Poli, segue l’intervento del presidente dell’associazione Giovani Wannabe Giulio Mugnai.

Alle 21 ‘Be Hype - Sotto i riflettori’: musica dal vivo con gli Zero Polaroid, Clarice e Niquito, poi concerto degli Ejent. Domani alle 21,30 spettacolo di varietà ‘Antani’ con il prestigiatore Francesco Meraviglia, l’attrice e cantante Noa Flandina, la cantante Dettalele e i suoi musicisti. Conducono le serate Jacopo Cecchi e Virginia Bicchi.

C.C.