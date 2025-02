Omicidio e tentato suicidio: uccide la compagna, poi si lancia dalla finestra

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Tragedia a Rufina. Una donna è stata trovata morta in casa, mentre il compagno si è lanciato dalla finestra ed è adesso grave in ospedale a Careggi. Si tratterebbe di un caso di omicidio e tentato suicidio. Si tratta di una coppia giovane: lui 36 anni e lei 34. Sono entrambi originiari della zona. La donna è stata accoltellata.

E’ accaduto all’alba in via Cesare Pavese. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per la donna non c’era più niente da fare quando il personale sanitario è arrivato nell’abitazione. Sul luogo della tragedia è intervenuto l’elicottero Pegaso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. La coppia ha un bambino di due anni.

Sarebbero stati alcuni vicini a dare l’allarme. Sotto choc la zona della Rufina. Intorno alla casa ci sono i carabinieri, arrivati anche con il personale della sezione Scientifica. Si cerca di ricostruire cosa è accaduto. Secondo i primi rilievi l’uomo avrebbe ucciso la donna e quindi avrebbe tentato di togliersi la vita appunto lanciandosi dalla finestra. Nell’abitazione è arrivata anche la pm Ornella Galeotti.