Alba tragica alla Rufina: trovano donna morta in casa e il compagno grave dopo tentato suicidio

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Si tratterebbe di un caso di omicidio e tentato suicido quello avvenuto alla Rufina. Dove una donna è stata trovata morta in casa, mentre il convivente ha tentato il suicidio. Sarebbe stato lui a ucciderla, per motivi che adesso ricostruiscono i carabinieri, intervenuti in via Cesare Pavese all’alba.

Qui si è consumata la tragedia che lascia sotto choc la zona. In mattinata sono iniziati i rilievi da parte della sezione Scientifica dei carabinieri. Una prima ricostruzione parla appunto del femminicidio, avvenuto in casa, da parte del convivente.

Che poi si è lanciato dalla finestra. Le condizioni di quest’ultimo sono gravi. Un elisoccorso ha portato l’uomo all’ospedale di Careggi in codice rosso. Per la donna il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso. Sul caso indaga la procura di Firenze. Sono stati gli operatori del 118, arrivati sul luogo della tragedia, a chiamare i carabinieri.