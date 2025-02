Accoltella la giovane compagna e tenta di uccidersi. Rufina sconvolta dall’omicidio di Eleonora

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Rufina è un comune sconvolto. Nelle prime ore di un’uggiosa mattinata di febbraio il risveglio della piccola comunità in provincia di Firenze è oltremodo drammatico. Una giovane donna, Eleonora Guidi, mamma da appena un anno e mezzo, è stata uccisa dal compagno, Lorenzo Innocenti, che poi ha tentato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra.

La giovane, 34 anni, è stata accoltellata in casa dal convivente che si è poi lanciato da una finestra dell’appartamento, al secondo piano della palazzina in cui vivevano. L’omicidio è avvenuto con il figlio della coppia presente nell’appartamento, in via Cesare Pavese. Il giovane sarebbe in condizioni molto gravi ed è stato trasferito con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

“Ho sentito il Pegaso, poi sono stato subito contattato. Sono sconvolto. In paese ci conosciamo tutti, conoscevo entrambi e le loro famiglie. Ragazzi tranquilli, è sconvolgente quello che è successo. Peraltro non c’era stata alcuna avvisaglia. Siamo tutti sotto choc". E’ attonito e sconvolto il sindaco di Rufina, Daniele Venturi che con difficoltà trova le parole per commentare la tragica notizia.

Un omicidio che ha lasciato senza fiato una comunità molto unita. Dove davvero tutti si conoscono. In poco tempo la notizia ha fatto il giro della cittadina gettando nello sconforto, oltre ai parenti, gli amici e i conoscenti della giovane coppia.