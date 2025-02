Femminicidio Rufina, chi è Lorenzo Innocenti. Il sindaco: “Aveva progetti per la città”

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – “Aveva progetti per la città”. Così viene descritto Lorenzo Innocenti, 37 anni, accusato dell’omicidio della compagna Eleonora Guidi nella loro abitazione di Rufina. Architetto molto conosciuto in paese, di lui parla il sindaco Daniele Venturi.

"Li conoscevo - dice ancora il sindaco -, il paese è piccolo, io sono poco più grande di loro. In particolare lui è architetto e ha delle proprietà immobiliari, e mi aveva detto che aveva delle idee che voleva sviluppare su Rufina". La donna, invece, era impiegata in una ditta della zona.

Nessuno sa darsi una spiegazione su quanto accaduto: niente, in apparenza, lasciava presagire quello che poi è accaduto. "Non li abbiamo mai sentiti litigare. Erano molto riservati si vedevano poco, anche se lui abitava praticamente qui da sempre", dicono i vicini di casa della coppia, che ha un bambino di quasi due anni. Il piccolo era in casa quando si è consumato il delitto.

Il suo profilo Facebook racconta di un uomo in apparenza normalissimo, le foto del figlio appena nato e quelle del piccolo un po’ più cresciuto. La professione di architetto in primo piano nella descrizione, qualche momento conviviale con gli amici. Aveva anche una grande passione per gli animali, come del resto la sua compagna Eleonora. Nessuno, al momento, sa darsi una spiegazione del gesto.