Giovane madre uccisa a coltellate: il bambino era in casa nei momenti della tragedia

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Una vicenda gravissima, un femminicidio che ripropone una volta di più il tema della violenza sulle donne. Eleonora Guidi, 34 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, adesso grave in ospedale dopo essersi lanciato dalla finestra dopo il delitto.

Una tragedia che sconvolge la Rufina, ancor di più perché la coppia ha un bambino di due anni che era in casa quando, all’alba, intorno alle 7.30, è stato dato l'allarme. I contorni della vicenda sono da chiarire.

Nel riquadro, la giovane uccisa. Nella foto grande, l'esterno della casa dove si è consumata la tragedia (Fotocronache Germogli)

La pm che coordina le indagini, Ornella Galeotti, ha sentito la nonna del piccolo in caserma dai carabinieri. Il bambino è stato portato via dall’abitazione in tarda mattinata. Nell'appartamento, in via Cesare Pavese nel comune della Rufina, hanno svolto i rilievi i carabinieri della sezione Scientifica.

Si cerca di ricostruire i movimenti e gli ultimi istanti di vita della donna. Scavando nella vita personale della coppia, per comprendere cosa abbia portato a questa tragedia. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato con Pegaso in ospedale. Viene operato all’ospedale di Ponte a Niccheri, dove è arrivato in condizioni molto gravi, in codice rosso. Lorenzo Innocenti è un architetto.

La città è sconvolta in quello che doveva essere un normale sabato di febbraio e che si è trasformato in una tragedia devastante. Con il pensiero che va al piccolo. Profondo il cordoglio da parte del sindaco Daniele Venturi, che conosceva la coppia.