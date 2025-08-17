Rubinetti a secco: "Settimana di disagi"

Cali di pressione alla rete idrica nella zona della Piana Scandiccese. Tra Badia a Settimo e San Colombano, nell’ultima settimana, sono diversi gli episodi verificatisi. E non mancano le lamentele da parte dei residenti, che si sono trovati ad avere i rubinetti asciutti durante il giorno. A raccontare quale è la situazione, è stato l’ex consigliere comunale Bruno Baccani, che ha rivolto anche un appello all’amministrazione perché intervenga a risolvere la questione.

"Da una settimana – ha scritto Baccani – abbiamo forti cali di pressione e spesso totale mancanza di acqua. Mia moglie e successivamente mio cognato hanno chiamato Publiacqua, ma hanno detto che non è imputabile a loro. Per correttezza ho controllato il nostro impianto, come richiesto, tutto a posto, anche perché se la perdita fosse nostra noi non avremo acqua mai. Anche i nostri vicini hanno le stesse problematiche. Nei giorni scorsi ero sotto la doccia e sono dovuto uscire insaponato, mi sono arrabbiato, ho richiamato e ho avuto le stesse risposte".

A fine luglio, Publiacqua era dovuta intervenire in zona, a Badia a Settimo (in via dell’Orto principalmente) per un guasto sulla rete idrica. In contemporanea a via dell’Orto, gli operatori verificarono anche la causa di alcune mancanze d’acqua registrate in via delle Fonti. Con tanti cittadini in ferie, la pressione interna alle tubature aumenta, e quelle più fragili o vecchie si rompono. E’ proprio la verifica di eventuali perdite occulte il lavoro più impegnativo che l’ente gestore del servizio idrico è chiamato a svolgere quotidianamente.