Ristorante abusivo in un’area privata, multa da 8mila euro al titolare

Sesto Fiorentino (Firenze) – Sanzionato per 8mila euro il titolare di una attività di ristorazione ambulante che aveva allestito una sorta di ristorante abusivo all'interno di un'area privata, nella zona dell'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze). A scoprirlo è stata la polizia municipale, nel corso di una serie di controlli nei giorni scorsi.

Sfruttando uno spazio accessibile da un passo carrabile, aveva creato una sorta di 'ristorante’ in modalità fissa. Gli agenti hanno contestato la difformità delle modalità di esercizio rispetto alle autorizzazioni e l'assenza di appropriati titoli sanitari. Nell'ambito della stessa serie di controlli gli agenti hanno individuato anche un baracchino che sostava senza averne titolo su area pubblica. In questo caso è scattata la sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.