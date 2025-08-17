Rinasce il parco di Villa Solaria. Interventi conclusi entro il 2028

La Regione Toscana, come annunciato pochi giorni fa, destinerà 875mila euro, attraverso le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021/27, alla riqualificazione del parco monumentale e tutelato di Villa Solaria. Una cifra importante per il recupero del maxi polmone verde di Quinto alto per il quale il preventivo di spesa ipotizzato è di 1,3 milioni di euro: "Villa Solaria – sottolinea l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – è uno dei quattro progetti della strategia territoriale finanziata dal Fesr e che recentemente è stata oggetto della delibera regionale che ha approvato l’accordo di programma. Entro il 2028 tutti gli interventi dovranno essere conclusi. Nel caso di Villa Solaria il parco sarà riqualificato restituendogli la connotazione storica e paesaggistica, recuperandone il disegno e le caratteristiche con cui fu concepito nel XV secolo come parco di Villa Torrigiani. La progettazione sta avvenendo sotto la supervisione della Soprintendenza con il supporto di competenze qualificate individuate in ambito universitario". I lavori in ponte, tra l’altro, prevedono il recupero della guardiania all’ingresso con riqualificazione dei servizi igienici, la demolizione della "casamatta" da tempo in disuso, il ripristino dei percorsi pedonali principali, dei sentieri e dei muri perimetrali. Anche gli arredi saranno completamente rinnovati e saranno installati totem e pannelli illustrativi. In programma anche interventi consistenti sul patrimonio arboreo che sarà rinnovato e arricchito. S.N.