Villa di Careggi, terminati i lavori al giardino

Firenze, 12 giugno 2025 - Sono terminati i lavori - ad eccezione di alcuni dettagli - al giardino della Villa di Careggi, a Firenze. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Eugenio Giani, nel corso di un sopralluogo: si tratta di un primo passo della riqualificazione dell'intero luogo, grazie a un milione di euro di fondi Pnrr. Ora, ha spiegato Giani, "è in corso di ristrutturazione la Limonaia, che potrà essere il luogo di prestazione di libri, di conferenze. E poi ci sarà la ristrutturazione della Villa e io spero ancora negli Uffizi Toscana, quel progetto che possa portare qui le opere degli Uffizi, restituendo così una funzione museale all'area". In questo modo, ha poi detto Giani, "Careggi potrà non essere solo il luogo della cura, della sanità, ma pure quello della cultura".

In attesa delle ristrutturazioni interne, nel frattempo il giardino potrà essere visitabile e per farlo servirà prenotarsi, gratuitamente, sulla piattaforma 'Eventbrite': al momento ci sono già state 500 prenotazioni. "La Fondazione Sistema Toscana si è occupata della gestione delle prenotazioni - ha concluso il presidente della Regione -. Continueremo perché è il modo con cui i cittadini possono conoscere quello che era il giardino all'italiana così caro a Lorenzo il Magnifico". Per quanto riguarda gli altri interventi in corso, si legge in una nota, è prossimo alla conclusione il restauro delle superfici affrescate e decorate finanziato dal Mic per un milione di euro. Per il corpo centrale, i lavori del secondo lotto finanziati con 5 milioni di euro da fondi regionali ed Fsc dovrebbero concludersi nel 2026, mentre è in fase di progettazione il terzo lotto, con il recupero delle mura perimetrali del parco e gli annessi alla villa, finanziato per 2 milioni da fondi regionali, per il quale l'avvio dei lavori è previsto nel 2026. I lavori al giardino hanno interessato sia la parte a verde che il restauro conservativo degli elementi lapidei presenti nel giardino.