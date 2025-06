Colpisce una turista alla nuca e le ruba il cellulare: in manette

Firenze, 18 giugno 2025 – L’ha aggredita alle spalle, colpendola con violenza alla nuca e facendola cadere a terra, poi le ha rubato il cellulare ed è fuggito. È accaduto la notte scorsa in via Cennini, nel centro di Firenze: vittima una turista 24enne statunitense, che stava rientrando nel b&b dove alloggia. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di rintracciare e arrestare l’autore della rapina, un 42enne brasiliano con precedenti per reati contro il patrimonio.

La giovane era in compagnia di un’amica, che ha subito allertato il 112. Una volante ha raggiunto la vittima nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, mentre altri agenti si sono diretti verso la fermata della tramvia “Strozzi-Fallaci”, dove risultava localizzato il telefono appena rubato. Qui i poliziotti hanno intercettato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla turista.

Alla vista degli agenti, il 42enne ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Addosso gli è stato trovato il cellulare sottratto pochi minuti prima, poi restituito alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato.