Quartiere 1 approva mozione per revisione Ztl nel centro storico

I residenti del centro storico – che in più occasioni hanno chiesto una stretta sugli ingressi in Ztl – ora hanno un alleato in più. E’ il Quartiere 1 che, nel suo ultimo Consiglio, ha approvato un atto di indirizzo, proposto dal Partito democratico e indirizzato alla sindaca Sara Funaro e all’assessore Andrea Giorgio, per rivedere il disciplinare che regola gli orari in cui è possibile accedere nella Zona a traffico limitato. La mozione – passata col voto anche di Firenze democratica e Sinistra Progetto Comune, mentre Italia Viva si è astenuta, Lega e Fratelli d’Italia hanno detto no – chiede un ampliamento delle finestre d’accesso (attualmente i varchi sono attivi dalle 7.30 alle 20, il sabato dalle 7.30 alle 14 e la domenica sono spenti), una riduzione delle deroghe, la revisione del sistema dei permessi giornalieri (che costano 5 euro) con la possibilità – per coloro che abitano fuori dal Q1 – di poter entrare in centro gratuitamente nel caso in cui abbiano ci viva un familiare malato e non autosufficiente per gli spostamenti.

Non solo. Per quanto riguarda, invece, la Ztl estiva (che partirà dal 3 aprile) l’exte di piazza Santa Croce, sollecita l’amministrazione ad abolire quella finestra che va dalle 20 alle 23 in cui i quartieri della movida, da Sant’Ambrogio all’Oltrarno, vengono presi d’assalto da centinaia di auto che oltre a creare ingorghi occupano tutti gli spazi disponibili. Naturalmente queste azioni, per il Consiglio del Quartiere 1, dovranno essere accompagnati da potenziamento del trasporto pubblico locale e in particolare dei bussini C1, C2, C3 e C4 fino a tarda notte. Su questo argomento sono in atto "interlocuzioni" con Palazzo Vecchio per trovare delle soluzioni che possano accontentare tutti.

"La mozione approvata – spiega il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – risponde alle tante richieste dei residenti pervenute in questi mesi, ed ha come obiettivo da un lato offrire più tutela a chi vive il centro e dall’altro dare più servizi ai residenti che hanno bisogno di cura e assistenza, un’altra esigenza molto sentita da chi abita questa zona della città. Questo è un atto vuole anche aprire una discussione approfondita con tutti i soggetti che animano il nostro centro storico e l’amministrazione centrale cercando un equilibrio tra le parti".

Per Rufilli, l’atto proposto dal Pd fa riferimento anche alle varie città italiane e europee in termini di benefici generali, "si inquadra nella strategia generale dell’amministrazione che punta a rendere il centro storico sempre più vivibile e sostenibile, con interventi su vari settori, dal turismo alla mobilità, tutelando nel contempo lo spazio pubblico, la sosta e la qualità della vita dei residenti".

Il gruppo dem del Salone de’ Dugento si dice pronto a sostenere la battaglia dei colleghi del Q1 semmai il provvedimen to di revisione dovesse arrivare in aula. Stesso discorso per Fd e Spc, anche se il pallino, ora, è nelle mani della prima cittadina e dell’asessore alla Mobilità. Insomma, per i comitati dei residenti si tratta di una piccola vittoria che però potrebbe trovare una sponda anche in piazza della Signoria.

AnPassan