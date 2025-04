Firenze, baby protesta per i nuovi giochi: “Sono solo per i più piccoli”

Firenze, 30 aprile 2025 - Cartelloni colorati, disegni, messaggi scritti a mano e perfino aeroplanini di carta: così i bambini “grandi” del quartiere del Gasometro hanno voluto far sentire la propria voce, protestando contro i nuovi giochi installati dal Comune davanti alla ludoteca di via del Gasometro. “Vogliamo uno scivolo più grande!”, si legge su uno degli striscioni appesi alla recinzione. “Non sono solo i piccoli a giocare qui”, scrivono in un altro. Il riferimento è alla scelta dei giochi attualmente montati, pensati principalmente per la fascia d’età 0-3 anni.

Una protesta semplice ma chiara, che ha coinvolto anche genitori e famiglie del quartiere, da tempo impegnati nella valorizzazione condivisa di quest’area verde. “Questa richiesta dei bambini – spiegano dall’associazione Voci dal Gasometro – è un segnale importante. Abbiamo già informato il Quartiere e riteniamo che, in un dialogo aperto con l’amministrazione, si possano valutare insieme dei correttivi per rendere l’area giochi davvero adatta a tutte le età. Siamo pronti a collaborare, come sempre, per cercare soluzioni che rispondano ai bisogni di tutti.”

