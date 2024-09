Sicurezza, a Firenze nasce il reparto della municipale dedicato alle Cascine

Firenze, 19 settembre 2024- "Abbiamo messo a disposizione della prefettura e della questura una novità, un nuovo reparto della polizia municipale che sarà dedicato alle Cascine e che metterà a disposizione, oltre gli interventi già fatti, dei servizi continuativi che dureranno tutta la giornata, con due pattuglie coinvolte per volta. Le pattuglie saranno un presidio fisso nella zona delle Cascine. Il servizio partirà a giorni".

È quanto ha annunciato l'assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Giorgio ha poi spiegato che la "polizia municipale sarà rafforzata da 100 nuovi ingressi da qui a novembre. La municipale fa tanto, sappiamo che siamo chiamati a dare una mano alle forze dell'ordine che sono in difficoltà anche dal punto di vista dei numeri perché questo è quello che emerge anche dalle dichiarazioni dei sindacati di polizia. Noi ci siamo, su questi temi non c'è destra o sinistra".

Nel dettaglio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previste cinque pattuglie ogni giorno in servizio della polizia municipale, a sostegno del lavoro delle forze dell'ordine. Saranno due le pattuglie presenti per turno più una in orario serale che si aggiungeranno al personale del Reparto Antidegrado e degli altri reparti che già effettuano interventi mirati sulle Cascine. Nel dettaglio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previste cinque pattuglie ogni giorno in servizio della polizia municipale, a sostegno del lavoro delle forze dell'ordine.

Saranno due le pattuglie presenti per turno più una in orario serale che si aggiungeranno al personale del Reparto Antidegrado e degli altri reparti che già effettuano interventi mirati sulle Cascine. Particolare attenzione sarà dedicata al giardino della Catena, al piazzale Vittorio Veneto e alle due fermate della tramvia. L'obiettivo di Palazzo Vecchio è iniziare il servizio dalla metà di ottobre.