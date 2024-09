Toscana tra le regioni più attente all'educazione finanziaria, ma non raggiunge la sufficienza

Firenze, 19 settembre 2024 – La Toscana è tra le regioni italiane con il più alto livello di educazione finanziaria secondo l’Edufin Index 2023. Anche se nessuna regione ha raggiunto la sufficienza, con la soglia fissata a 60, la Toscana si avvicina al punteggio, attestandosi a quota 58, grazie a una gestione attenta delle risorse economiche personali.

La Toscana si colloca tra le prime in Italia, insieme a Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria. Il dato è emerso durante la tappa fiorentina del “tour dell’educazione finanziaria” organizzato da Alleanza Assicurazioni, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi finanziari e assicurativi tra i cittadini.

I dati toscani: meglio nei comportamenti che nelle conoscenze

L’Edufin Index si compone di due sotto-indici: il Behavioural index (comportamenti), che in Toscana tocca quota 61, superando la media nazionale di 58, e l’Awareness index (conoscenze), che si attesta invece a 55, appena sopra la media nazionale di 54. Questo indica che i cittadini toscani sono più abili nel gestire le proprie finanze rispetto alla loro conoscenza teorica dei concetti finanziari. Un altro tema emerso riguarda il gender gap in ambito finanziario. Anche se la Toscana registra una disuguaglianza di genere inferiore rispetto alla media nazionale (4 punti contro i 5 a livello italiano), resta evidente che le donne, con un punteggio di 56, sono meno consapevoli degli uomini, che arrivano a 60. Sul fronte generazionale, la fascia over 65 in Toscana mostra un livello di educazione finanziaria più alto rispetto alla media nazionale (58 contro 57), ma anche in questa fascia si evidenzia un gap tra uomini (62) e donne (54).

I relatori

L’evento, che si è svolto alla Manifattura Tabacchi di Firenze, è stato introdotto dall’assessore Benedetta Albanese e dal presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione. Tra i relatori Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Alessandra Grimoldi, responsabile communication & content marketing di Alleanza Assicurazioni, Francesca Tamburi, professoressa di Diritto romano e coordinatrice servizi di orientamento presso il dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, Donatella Cinelli Colombini, delegata toscana dell’associazione nazionale “Le donne del vino” e Furio Truzzi, presidente del Consumers’ Forum.