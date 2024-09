Banca Valdarno. Milandri è direttore

Marco Milandri è il nuovo direttore mercato di Banca Valdarno. E’ stato nominato dal consiglio di amministrazione. L’obiettivo, come ha ricordato l’istituto di credito, è quello di rafforzare ulteriormente il posizionamento commerciale, sviluppando nuove strategie e offerte di prodotti e servizi dedicati alla clientela retail e corporate. "Un importante investimento che la Banca ha deciso di sostenere – precisa il direttore generale Stefano Roberto Pianigiani – per supportare i nostri soci e clienti con strumenti in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con la nomina di Marco Milandri, che ha un’esperienza maturata nella gestione delle filiali più importanti della Banca, sviluppiamo ulteriormente quel percorso consulenziale su cui in questi anni abbiamo puntato molto". Il neo direttore mercato ha voluto ringraziare il Cda e la direzione generale e ha ricordato che sviluppare ulteriormente il lavoro svolto fino ad oggi e consolidare l’esperienza di un’area mercato dedicata alla clientela retail e corporate è un segnale chiaro della volontà della Banca di puntare a conseguire risultati sempre più ambiziosi sul fronte dello sviluppo delle soluzioni da offrire al mercato. "La volontà – ha aggiunto - è infatti quella di continuare ad essere competitivi ed attrattivi all’interno del nostro territorio di riferimento, non lasciando niente di intentato e organizzando sempre più e sempre meglio la proposta grazie ad un gruppo di dipendenti in grado di dedicare tempo ad una consulenza qualificata". Banca del Valdarno. Fondata nel 1912, da oltre 100 anni è il punto di riferimento delle imprese e delle famiglie valdarnesi. Fa parte del Gruppo BCC Iccrea, che è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi.