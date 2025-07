Orti sociali da vivere. Arriva la RootFest

SAN GIOVANNISi chiama "ROOTfest", ed è la grande festa degli orti sociali della Toscana. Si terrà il 5 luglio prossimo, per tutto il giorno, a San Giovanni, nell’area di Sant’Andrea. L’evento è promosso dalla Rete Organizzata Orti Toscani, insieme all’associazione OrtoXOrto e con il patrocinio del Comune. Prevista la presenza di ortisti, associazioni e cittadini provenienti da tutta la regione. Un’intera giornata dedicata a incontri, laboratori, attività per tutte le età, stand tematici e momenti di riflessione condivisa: un’occasione per celebrare il lavoro quotidiano che, con cura e passione, coltiva non solo cibo, ma anche comunità, conoscenza e coesione sociale. Il progetto degli orti sociali nel comune valdarnese è nato nel 2015 e si è affermato nel tempo come un’esperienza concreta e innovativa.

L’area degli orti sociali a Sant’Andrea si è nel tempo arricchita di numerose infrastrutture: un container per materiali, un deposito attrezzi, un pozzo con impianto di irrigazione, un impianto fotovoltaico, un pollaio condiviso, un forno in terra cruda, una serra, un frutteto di varietà antiche e recinzioni. Oggi è abitata da una comunità di circa 30 ortisti, di tutte le età, ciascuno con un appezzamento di 46 metri quadrati da coltivare con cura e creatività. Il programma di ROOTfest sarà ricco e variegato. In calendario numerosi laboratori dedicati all’agroecologia, alla ceramica, alla falegnameria, al cucito, alle erbe spontanee e medicinali, allo scambio semi, e molto altro ancora. Da segnalare anche il laboratorio di bombe di semi (seed bombs) previsto alle ore 16 nell’area del frutteto. La giornata si concluderà con un momento di festa collettiva tra musica, canti e percussioni, a cura dei Sacred Drums del Bosco Sacro. L’ingresso è gratuito.