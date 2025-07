L’"Antella Arena" per volare in alto. Così Mr Fancelli fa sognare il paese

di Giovanni PuleriL’annuncio del progetto ’Antella Arena’, una struttura polifunzionale che vorrebbe finanziare l’italoamericano Gregory Fancelli (domiciliato a Bagno a Ripoli), sta suscitando un vivace dibattito ad Antella.

Il progetto ancora sulla carta, elaborato dallo studio Fantappiè Pagnano Architetti, noto per i suoi numerosi progetti, promette di rivoluzionare il volto sportivo e sociale del paese, puntando a garantire risultati straordinari per la società Antella 99, squadra di Eccellenza che mira a salire in alto, e per la sua intera collettività.

L’Antella Arena prevede un campo da calcio (su i due previsti già a destinazione sportiva) con tribune coperte (anche per la tifoseria ospite), una piscina, una palestra e strutture logistiche come bar e parcheggio. Inoltre, Fancelli come più volte ha confermato, si accollerebbe i costi per il completo risanamento dell’impianto sportivo attuale del Circolo utilizzato dall’altra società, l’Antellese appena formata. L’iniziativa, lanciata dal finanziatore Fancelli che ha ribadito nuovamente il suo profondo legame con il territorio, è stata accolta con entusiasmo. Essi vedono un’opportunità unica per dotare Antella di infrastrutture moderne e vitali per lo sviluppo sportivo e sociale, con il vantaggio di essere interamente sostenuta dall’italoamericano, sollevando da oneri economici l’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e il Circolo Ricreativo Culturale Antella.

Tuttavia, nonostante l’indubbio beneficio e la generosità di Fancelli, emergono alcuni interrogativi: Il progetto è stato presentato ufficialmente? Quali saranno le reali ricadute sul tessuto urbano? Quali saranno i costi e i tempi previsti? "L’idea del progetto ancora no, ma il video con i rendering dove potrebbero essere realizzati gli impianti sportivi – puntualizza il presidente dell’Antella 99, l’avvocato Iacopo Innocenti – è stato mostrato al presidente del Crc, Alessandro Conti e anche all’amministrazione comunale. Riguardo ai costi non possiamo ancora quantificarli, in quanto non sappiamo se al posto della piscina serve qualcos’altro. Siamo disponibilissimi a fare variazioni del progetto su i terreni di proprietà del Comune e del Circolo già destinati a uso sportivo, purché sia qualcosa di bello e utile per il paese".

Sul fronte sportivo, ieri hanno firmato i nuovi giocatori: gli attaccanti: Chiaramonti, Palay e Geraci; i portieri Carcani e Bruni, più il difensore Rontini. Nei prossimi giorni altre presentazioni con altri big di spessore. La nuova Antella è quasi fatta.