Piscina comunale, restyling completato

Sono in fase ultimazione i lavori per la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del blocco spogliatoio della piscina scoperta di Pontassieve. Un intervento che oltre ad adeguare e migliorare l’immobile è stato pensato per una generale riorganizzazione degli spazi che andranno a ospitare anche le attività di altre discipline sportive. Il progetto è stato finanziato con fondi Pnrr per un cifra di quasi 1,3 milioni di euro, cofinanziato dal comune per 35mila.

I lavori hanno consentito il rinnovamento degli spazi dell’edificio creando al piano terra il nuovo spogliatoio a servizio della vasca scoperta per il nuoto e al piano primo i nuovi locali destinati alla palestra destinata a sport di combattimento e arti marziali, pronti ad accogliere le attività dalla ripresa della stagione sportiva. I due piani sono stati collegati internamente da un corpo scala che non era presente, per poter mettere in comunicazione lo spazio attività palestra con gli spogliatoi, ma resteranno formalmente indipendenti sia i percorsi e gli accessi a ciascuna delle zone di attività sportiva. Spogliatoi comuni, quindi, così da essere sfruttati durante tutto l’anno dagli utenti sia delle discipline di boxe e arti marziali nel periodo di attività sportiva, sia dai frequentatori della piscina all’aperto che svolge l’attività durante i mesi estivi. È stato inoltre realizzato un nuovo accesso alla palazzina direttamente dal parcheggio adiacente a via di Vittorio, evitando di dover accedere dai locali della piscina al chiuso.

Tutta la palazzina è stata dotata di nuovi impianti con particolare attenzione all’efficienza energetica. Le facciate e la copertura dell’immobile sono state completamente rinnovate. "Un intervento – afferma il sindaco Carlo Boni – che consente di adeguare i locali della palazzina a servizio della piscina scoperta e quella di creare una palestra per discipline come la boxe e le arti marziali, andando di fatto a rispondere a un’esigenza più volte sollecitata da chi pratica questi sport".

Leonardo Bartoletti