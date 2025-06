A Firenze entra in vigore da oggi il Piano operativo

Firenze, 6 giugno 2025 - A Firenze entra in vigore il nuovo Piano strutturale e il Piano operativo. Come ricorda una nota di Palazzo Vecchio sono infatti trascorsi i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Burt, la 'Gazzetta ufficiale' della Regione. Il conseguimento dell’efficacia dei nuovi strumenti urbanistici, si spiega ancora dal Comune, comporta la sostituzione degli strumenti urbanistici fino ad ora vigenti e la cessazione dell’applicabilità delle misure di salvaguardia; la decorrenza del vincolo preordinato all’esproprio, apposto sulle particelle catastali/proprietà interessate; la conclusione del procedimento amministrativo di pianificazione urbanistica.

“Da oggi il Piano operativo diventa efficace - commenta l’assessora all’urbanistica Caterina Biti –. Strumento urbanistico molto atteso da chi deve realizzare interventi e strategico perché disegna la Firenze dei prossimi anni confermando la priorità per i temi dell’abitare, della sostenibilità, delle infrastrutture, dello sviluppo, del verde. Un ringraziamento per la conclusione di questo percorso va sicuramente al lavoro degli uffici della Direzione urbanistica, che ancora una volta hanno messo in campo grande impegno e professionalità”.

Lo scorso 7 aprile il Consiglio comunale aveva approvato il Poc. Tra le novità più importanti c’è la Variante relativa allo stop ai nuovi affitti brevi in centro a Firenze, una vera e propria misura-bandiera dell’attuale amministrazione che della lotta agli effetti negativi dell’overtourism ha fatto una delle sue priorità: il divieto di nuovi affitti brevi riguarderà l’area Unesco, già sottoposta a fortissima pressione turistica e sempre meno popolata da residenti, studenti e lavoratori. Il Piano operativo approvato ieri dall’assemblea contiene, tra le altre cose, anche il potenziamento dell’housing sociale e l’aumento dei posti letto a disposizione degli studenti. In quella data la sindaca di Firenze Sara Funaro disse che tale piano “ha una visione di città”. “Con questo voto si chiude un percorso iniziato nel 2019 e che darà alla città un piano efficace e molto atteso – aggiunse l’assessora Biti - . Un piano che delinea la Firenze dei prossimi anni confermando la priorità per i temi dell’abitare, della sostenibilità, delle infrastrutture, dello sviluppo della città e che recepisce in toto il recente Piano del verde”.