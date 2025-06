Patto Confindustria-Intesa Sanpaolo. Diciassette miliardi per la Toscana

Diciassette miliardi per le imprese toscane. È la quota destinata alla regione nell’ambito del nuovo accordo quadriennale siglato tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, che prevede un plafond complessivo di 200 miliardi di euro fino al 2028. L’intesa, presentata ieri a Firenze, punta a rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo nazionale e a sostenere le aziende nel cogliere le opportunità offerte dalla Transizione 5.0 e dall’intelligenza artificiale. Il protocollo consolida e rinnova una collaborazione avviata nel 2009, che in quindici anni ha già garantito oltre 450 miliardi di euro di credito al sistema industriale italiano, accompagnando le piccole e medie imprese.

L’accordo territoriale siglato ieri dal presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, e dal direttore generale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, Tito Nocentini, prevede misure per incentivare l’adozione di nuovi modelli produttivi ad alto valore aggiunto, con focus su aerospazio, robotica, scienze della vita e tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Particolare attenzione è rivolta alla transizione ecologica ed energetica, con progetti di economia circolare e soluzioni volte a ottimizzare il bilancio tra fonti rinnovabili e consumi industriali. Il piano include anche iniziative rivolte al sostegno della ricerca e della nascita di startup, nonché un programma dedicato all’Abitare Sostenibile per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.

"Grazie a questo accordo – ha spiegato Tito Nocentini, direttore generale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo – mettiamo a disposizione delle imprese toscane 17 miliardi di credito a medio e lungo termine. Non possiamo permetterci di essere attendisti, pena la perdita del treno della crescita. Il sistema economico della Toscana è caratterizzato dalla presenza di pmi molto dinamiche, con un’elevata propensione all’export, che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese". "Intesa Sanpaolo – ha proseguito Nocentini – si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri". "Questo protocollo – ha detto il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi – non è solo il rinnovo di quella collaborazione con l’istituto bancario iniziata nel 2009 con la sottoscrizione del primo accordo. E’ un ulteriore passo avanti nel sostegno alle imprese perché ad una dotazione importante di risorse coniuga l’attivazione, già a partire dal 3 luglio, di un gruppo territoriale che coordineremo come Confindustria Toscana, dedicato a sostenere gli investimenti in innovazione, crescita e sviluppo sostenibile delle nostre imprese".

Monica Pieraccini