Passeggiata da incubo in Santa Croce: "Spray urticante contro il mio cane. Ho avuto paura, serve più sicurezza"

Firenze, 31 agosto 2025 – Routine che diventa incubo in una manciata di secondi. Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso Tommaso e il suo cane Ottone, splendido esemplare di Bracco italiano, sono stati vittime di un’aggressione improvvisa e folle in piazza Santa Croce, proprio davanti alla Basilica. "Ho incontrato due conoscenti, anche loro a passeggio con i rispettivi cani a guinzaglio, e ci siamo soffermati a scambiare due parole – racconta Tommaso – poi si sono allontanati e io ho proseguito per la mia strada fino a quando non li ho sentiti urlare: “Stai attento, attenzione...”. Ero chinato a legarmi una scarpa e non ho immediatamente capito quello che stava accadendo". Pochi attimi, neanche il tempo di realizzare. "Una donna in bicicletta, che mi pare di avere già incrociato un anno fa, con un caschetto in testa e completamente coperta da un impermeabile si è avvicinata a Ottone pronunciando frasi sul momento incomprensibili. Diceva: “Ne vuoi anche te?”, improvvisamente ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato sopra Ottone". Tommaso è incredulo, frastornato e indeciso sul da farsi: "Ho pensato che se avessi reagito sarebbe stato peggio. Sono stato colto di sorpresa, non mi aspettavo un gesto del genere, così violento ed estemporaneo. Incomprensibile".

Tommaso e il suo cane Ottone sono stati aggrediti in piazza Santa Croce (Foto Andrea Tonerini)

Chi mai potrebbe prevedere un’aggressione simile? "Fortunatamente il cane non è stato raggiunto dalla sostanza urticante, mentre io ho avvertito bruciore alle gambe, al naso e alla gola. Ho iniziato a starnutire, mi sono spaventato", mentre la signora si allontanava senza fretta. "Il suo atteggiamento mi ha fatto pensare che era come se fosse dentro la sua follia". Una volta recuperate le forze Tommaso ha chiamato i carabinieri e, su loro indicazione, la polizia municipale per denunciare l’accaduto: "Non ho ricevuto risposta alla telefonata quindi ho scritto una pec al comando dei vigili raccontando cosa era successo nella speranza che possano risalire alla responsabile dell’aggressione anche grazie al supporto delle telecamere. Non vorrei mai che ricapitasse una cosa del genere, né a me né a nessun altro. Sui cani l’effetto di uno spray urticante è enormemente amplificato per l’anatomia del loro naso e dei recettori olfattivi che hanno, noi siamo stati fortunati". E intanto l’episodio corre anche sui social dove sono apparse altre testimonianze e un’unica richiesta: "Più sicurezza".

Elena Marmugi