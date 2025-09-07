Palio della Stella, cavalieri al via. Giovedì ci sarà la ’provaccia’

Corpo a corpo con sfumature

7 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
Per approfondire:

Bagno a Ripoli si prepara ad accogliere gli eventi della sua settimana più attesa: quella del Palio. Per la sfida tra contrade e la Giostra della Stella, che si svolgono nel cuore del capoluogo, cittadini e strade fanno un salto indietro nel passato, vestendo gli abiti medievali e rinascimentali e togliendo le auto per fare posto alla storia e alla tradizione. Obiettivo: divertirsi insieme e far rivivere la tradizione, oltre a proclamare la contrada che si porterà in sede il drappo. Proprio il drappo, ambito premio, sarà presentato mercoledì sera durante la cena collettiva ai giardini i Ponti. Giovedì invece sarà il giorno della “provaccia“: i cavalieri saliranno in sella ai loro destrieri per la prova generale. Per gli eventi, sarà limitato il transito veicolare nell’area vicino ai giardini. Domenica prossima sarà il giorno vero e proprio della manifestazione: alle 15 avrà inizio il concentramento degli atleti delle contrade, in campo per tutto il pomeriggio con i giochi dell’antichità. Alle 15,30 ci sarà la benedizione del Palio e degli atleti nell’anello della Giostra, poi le tre contrade Cavallo, Mulino e Torre (anche quest’anno assente l’Alfiere) cominceranno le sfide fino a tarda notte, con lo svolgimento della giostra e la premiazione. Dalle 20,30 ci sarà la sfilata del corteo storico del Palio con musici e sbandieratori: per garantire la sicurezza, le strade del centro di Bagno a Ripoli saranno interdette al traffico.

