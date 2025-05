Palazzo Serristori. Appartamenti di lusso dai 4 ai 15 milioni

In autunno i primi proprietari cominceranno ad affacciarsi dalle finestre e dai balconi del Lungarno. Dopo un meticoloso intervento di restauro durato quattro anni, Palazzo Serristori è infatti pronto per essere abitato. I dodici appartamenti di super lusso nel cuore della città sono già stati quasi tutti venduti da Lionard Luxury Real Estate per conto della proprietaria LDC Hotels & Residences, che ha coniugato l’identità storica dell’edificio con le esigenze dell’abitare contemporaneo, preservandone il fascino e i dettagli architettonici originali.

Sul centrale salone delle feste, tra affreschi, stucchi e decori, si affacciano i dodici appartamenti, che variano fra i 150 e i 500 metri quadrati, del valore fra i 4 e i 15 milioni di euro, ognuno con qualche particolarità e ’cimelio’ storico. Costruito agli inizi del Cinquecento per volere di Lorenzo Serristori, ambasciatore dei Medici, l’edificio conserva infatti elementi di straordinario valore artistico. Oltre al grande Salone delle Feste con i primi lampadari di Murano realizzati in vetro colorato, spicca la sontuosa Sala degli Specchi e la rarissima stufa in terracotta invetriata prodotta dalla famosa manifattura Ginori, di cui esiste solo un altro esemplare al mondo. O ancora lo stemma di Papa Leone X dei Medici, o la targa che ricorda la camera in un è deceduto Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone. Al servizio di nuovi proprietari, anche una piscina nel giardino sul Lungarno Serristori, una spa e una palestra. Ad assicurarsi una casa nel prestigioso Palazzo Serristori sono stati stranieri ma anche italiani e persino toscani e fiorentini, "uniti da un amore profondo per Firenze – spiegano dalla Lionard –. Tra loro ci sono scienziati di fama internazionale, imprenditori che hanno scelto di tornare dopo anni all’estero, e appassionati d’arte attratti dalla sua bellezza autentica. A spingerli qui è qualcosa che va oltre il prestigio dell’indirizzo: è l’amore per una città dall’identità forte, autentica e storica, ma al tempo stesso aperta al mondo".

Per celebrare la rinascita di questo "monumento" fiorentino, Lionard ha scelto proprio Palazzo Serristori come location per il lancio ufficiale della nuova collana editoriale BeLIONARD Collection, nata per valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso un racconto che intreccia luoghi, persone e architetture simbolo delle identità locali. Il primo numero, interamente dedicato a Firenze, è stato presentato negli stessi ambienti restaurati del Palazzo: "Palazzo Serristori incarna alla perfezione la visione della BeLIONARD Collection: un luogo dove eccellenza immobiliare, patrimonio artistico e identità territoriale si uniscono per raccontare l’Italia più autentica e raffinata", ha detto Dimitri Corti, fondatore di Lionard. "Abbiamo scelto di partire da Firenze perché è la città da cui tutto ha inizio: simbolo dell’Umanesimo, culla dell’arte e dell’eleganza senza tempo, ma anche il punto di partenza del nostro percorso nel mondo dell’immobiliare di lusso".