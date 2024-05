Omicidio Niccolò Ciatti, l’appello del padre a Meloni e von der Leyen: “Cercate l’assassino di mio figlio”

Firenze, 7 maggio 2024 – “Facciamo un appello alla nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Chiediamo che Bissoultanov venga cercato. Venga cercato tramite l’Interpol, tramite le forze di polizia, perché crediamo che la giustizia un po’ più vera per mio figlio Niccolò, sarà quella quando chi si è macchiato di un crimine così grave così crudele e cioè Bissoultanov vada in carcere”. Inizia così il videomessaggio inviato al Corriere della Sera di Luigi Ciatti, figlio di Niccolò Ciatti, ucciso nell’estate del 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Spagna.

Il padre di Niccolò non si dà pace e lancia un appello alle più alte cariche dello Stato e dell’Europa per ricercare Rassoul Bissoultanov, condannato definitivamente lo scorso 23 aprile dalla Cassazione a 23 anni di carcere, ma ancora oggi latitante.

Luigi Ciatti chiede alle istituzioni di cercare Bissoultanov con maggior determinazione, magari anche nelle comunità cecene: “Sono sicuro che abbia avuto coperture dalla comunità cecena che vive in Spagna. Li ho visti i suoi connazionali al processo spagnolo. Dopo che gli era stata concessa la libertà provvisoria, erano lì, solidali. È probabile che sappiano dove si è nascosto”.