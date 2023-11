Omicidio Niccolò Ciatti, il padre: “Bissoultanov potrebbe essere in Spagna, ma nessuno lo cerca”

Firenze, 6 novembre 2023 – Luigi Ciatti, padre di Niccolò, il 22enne di Scandicci (Firenze) ucciso nell'estate del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, ha parlato oggi 6 novembre in consiglio comunale a Firenze. Sul latitante Rassoul Bissoultanov “ci sono due processi aperti, uno in Spagna e in uno in Italia, manca l'ultimo grado di giudizio, c'è la sentenza della Cassazione che mi auguro sia quella italiana. C'è una richiesta di cattura ma sappiamo che gli spagnoli non lo stanno cercando, ce lo hanno detto chiaro e tondo tramite il nostro consolato. Potrebbe essere in Spagna, nessuno lo cerca”, ha detto Luigi Ciatti.

Rassoul Bissoultanov è uno dei ceceni che uccisero Niccolò Ciatti in una discoteca della Catalogna a calci e pugni sulla pista da ballo. “Speriamo vada avanti almeno il procedimento italiano - ha aggiunto Luigi Ciatti -. Ci auguriamo che l'Italia tenda a una ricerca un pò più seria”.