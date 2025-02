Neonato morso alla testa da un cane, è grave

Firenze, 21 febbraio 2025 – Dramma a Firenze. Un neonato di appena 10 giorni è stato morso alla testa da un cane. È successo nella mattina di oggi, venerdì 21 febbraio, in via Franchetti, una traversa di via Baracca.

Il piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze

In base alle prime informazioni, il cane, della famiglia, avrebbe morso il piccolo in casa. C’era la famiglia al completo dentro l’abitazione. Dopo essersi accorti di quanto accaduto, i familiari si sono subito attivati per prestare le prime cure al piccolo. La mamma lo ha poi preso e portato in tutta fretta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il piccolo si trova ora ricoverato in gravissime condizioni, sta ricevendo tutti i soccorsi necessari da parte del personale sanitario dell’ospedale.

Notizia in aggiornamento