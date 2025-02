L’incubo in casa, molosso azzanna neonato di 15 giorni: la corsa al Meyer, il trasferimento in sala operatoria

Firenze, 21 febbraio 2025 – Un vero e proprio incubo. È quanto avvenuto in un appartamento di via Franchetti, una traversa di via Baracca nel quartiere di Novoli. Un neonato di appena 15 giorni è stato attaccato dal cane di famiglia, un molosso di razza Staffordshire bull terrier, simile a un pitbull. L’animale ha morso il piccolo alla testa.

Il dramma si è materializzato intorno alle 13, quando il neonato, circondato dai suoi cari, è stato improvvisamente aggredito dal cane. Attimi di puro terrore hanno scosso la casa: il padre, un giovane di 24 anni, sarebbe rimasto ferito nel tentativo di fermare il cane e portato all’ospedale Careggi.

Urla e panico. I familiari, sconvolti, hanno reagito con rapidità, cercando di tamponare le ferite del piccolo prima di correre all’ospedale pediatrico Meyer. Qui i medici hanno immediatamente disposto il ricovero in terapia intensiva e il trasferimento in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravissime: il neonato è in prognosi riservata, ma fortunatamente stabile.

Nel frattempo la polizia di Stato è intervenuta sul posto. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, interrogando i familiari.