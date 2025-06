Sestese Juniores Under 19: Campioni d'Italia e trionfo storico

Il giorno dopo è ancora più festoso in casa Sestese. L’impresa di sabato sul campo del "Bozzi", che ha regalato agli Juniores Under 19 il titolo di Campione d’Italia a spese dell’Angolana Renato Curi, è un altro trionfo memorabile. Successo che impreziosisce il carniere di questa società che da tempo è riconosciuta per la sua eccellente organizzazione, in particolare nel settore giovanile. Una struttura solida e ben rodata che da sempre sforna numerosi giovani talenti, molti dei quali hanno brillato anche in squadre di categoria superiore. Quest’anno oltre ad aver raccolto fama nel panorama nazionale con i giovani, c’è da aggiungere la Coppa Italia Regionale 2024-25. Questi successi nello sport, come spesso accade nella vita, non sono frutto del caso. Dietro ogni periodo di gloria c’è sempre un lavoro instancabile, una dedizione profonda e l’impegno di tante persone che credono nel progetto. Alla Sestese è un altro nuovo periodo di calcio felice che si aggiunge.

"È una grandissima soddisfazione, un’altra pagina che rimane nella nostra storia – puntualizza Filippo Giusti, che da 43 anni è al timone della Sestese –, un’impresa che sarà sempre ricordata. In Toscana siamo gli unici ad aver conquistato tutti i tre scudetti giovanili, come a livello nazionale assieme alla società Tor Tre Teste. Grande merito di tutto staff e dei ragazzi di Alessandro Rossi, un gruppo di 22 giocatori; più che altro tanti ottimi amici".

Anche Rossi, l’allenatore degli Juniores Campioni d’Italia, sprizza gioia per l’obiettivo raggiunto. Cresciuto sportivamente nella Sestese, è sempre rimasto da queste parti. "È grande orgoglio e soddisfazione – afferma Rossi – per un trionfo di questo gruppo che dedico ai ragazzi, alla società ed in particolare alla mia famiglia". È la terza volta che la Sestese con le giovanili raggiunge un risultato di così grande prestigio a livello nazionale. Da sabato in bacheca questo successo degli Juniores Under 19 del tecnico Alessandro Rossi, si aggiunge al tricolore del 2005-06 con i Giovanissimi (con Stefano Calderini) a quello del 2010-11 con gli Allievi (di Rosario Carubia), e la vittoria storica della Coppa Italia Nazionale 1988/89 con la Prima squadra (campionato Interregionale, con Brunero Poggesi).

Giovanni Puleri