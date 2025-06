Kabel Under 15: applausi. È tra le dieci più forti

Decimi e felici. Le finali nazionali Under 15 maschili incoronano il Vero Volley Monza campione d’Italia e regalano a Prato la soddisfazione di un piazzamento nelle prime dieci squadre d’Italia.

Cammino importante quello della squadra di Novelli che, inserita nel girone E, ha perso, al quinto ed al termine di una sfida combattutissima, contro Castellana Grotte, ha lasciato via libera alla corazzata Civitanova, giunta terza nella lotta scudetto, ed ha poi battuto il Lucernate 3-1. Risultati che l’hanno relegata alla lotta per il 9-16° posto, solo per la classifica avulsa rispetto ai pugliesi di Castellana, dove Prato ha battuto i laziali di Marino arrendendosi nella finale all’Itas Trentino.

Una grande esperienza ed un cammino ottimo per i campioni di Toscana che, decimi su ventotto formazioni, possono festeggiare e pensare con fiducia al futuro.

Un risultato di prestigio per la società del presidente di Giovanni Giuntoli che consolida così la sua presenza nel panorama nazionale a livello giovanile.

Il cammino della Kabel è stato questo: il 30 maggio Materdomini – Kabel Volley Prato 3-2 (25-22; 25-22; 24-26; 24-26; 15-7), il giorno dopo Kabel Volley Prato - Cucina Lube Civitanova 0-3 (20-25; 15-25; 11-25) e Kabel Volley Prato – Volley Lucernate 3-1 (25-21; 17-25; 26-24; 25-20). Poi è stata la volta delle gare per assegnare i posti in classifica.

Semifinale 9-16°: Kabel Volley Prato – Marino Pallavolo Bulls 3-0 (25-23; 25-20; 25-16). Finale 9° posto: Itas Trentino Volley - Kabel Volley Prato 3-0 (25-19; 25-19; 25-16).

Questa la formazione Under 15 del Volley Prato: Alfaioli, Colico, Franza, Gaiofatto, Giardinelli A., Giardinelli M., Giustini, Innocenti, La Mendola, Lucchesi, Maggini, Mazzoni, Picchi, Vannini.

All. Mirko Novelli; 2° All. Alessandro Vannini, dirigente accompagnatore Elisa Longhitano.

Applausi convinti per una stagione esaltante per la squadra campione in Toscana.