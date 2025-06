Rappresentativa Lazio trionfa al Memorial Fabio Bresci di calcio giovanile

Spettacolo e bel gioco nel sesto Memorial Fabio Bresci di calcio giovanile che si è concluso allo stadio di Pontassieve. Manifestazione per la categoria Juniores Under 19 che ha visto la presenza di sei squadre ed organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Ad alzare la Coppa al cielo è stata la Rappresentativa Lazio che in finale ha battuto 2-1 l’Emilia Romagna, al termine di una sfida molto bella. Al terzo posto la Rappresentativa Toscana che ha prevalso 3-1 sull’Umbria; quinta l’Audax Rufina 3-0 sul Pontassieve. Alla cerimonia conclusiva tante personalità del mondo sportivo federale, i sindaci e gli assessori dei comuni che hanno ospitato le partite, i dirigenti delle società, insieme ai figli di Fabio Bresci Marco e Alessia e la nipotina Alice.

Premiazioni a cura di Massimo Ciaccolini segretario della Lega Nazionale Dilettanti e del presidente Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini. Riconoscimenti come miglior giocatore a Giovanni Pungelli dell’Emilia Romagna, miglior portiere Daniele D’Angelo del Lazio, capocannoniere Francesco Macheda dell’Audax Rufina.

Il torneo era in memoria del grande presidente Fabio Bresci che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo del calcio e dell’associazionismo. Evento che vuole anche avere il sapore della ripartenza, dopo la tragica alluvione di marzo, per i comuni e le società sportive di Pontassieve, Pelago e Rufina.

La Rappresentativa Toscana Juniores era formata da 20 calciatori, commissario tecnico Nicola Massai. Portieri: Chiarello (Lastrigiana), Naselli (Maliseti). Difensori: Arcidiacono (Forte dei Marmi), Dianda (Lampo), Finelli (Lastrigiana), Guarducci (Affrico), Lupi (Perignano), Politi (Venturina), Rofi (Perignano). Centrocampisti: Bartoletti (Affrico), Foti (Cecina), Gestri (Maliseti), Mancini (Montespertoli), Pezzano (Lastrigiana), Tysak (Scandicci). Attaccanti: Bertelli (Affrico), Cancelli (Portuale), Di Tanto (Cecina), Grottelli (Scandicci), Montagna (Colligiana).

Francesco Querusti