Versilia, titolo regionale under 15

Prosegue il magico momento del Versilia/Sgs Gestione Servizi, che continua il suo consolidamento a livello regionale. Dopo la bella salvezza della prima squadra, nel campionato di serie B, adesso è il settore giovanile a far parlare di sé. La Under 15, guidata da Matteo Paperini, ha vinto il titolo regionale dopo il trionfo in finale contro Prato per 4-0. Un successo griffato dalla tripletta di Galleni e dal centro di Colombo. Adesso per i giovani alfieri del Versilia scatterà la fase nazionale ed il sorteggio li vedrà di fronte ai campioni di Veneto, Umbria, Emilia Romagna e Marche. "Una gioia immensa, soprattutto per i ragazzi - sottolinea Paperini -. Per la società, la conferma che stiamo lavorando bene".

La rosa completa: Dovichi, Gallo, Massaglia, Colombo, Bernacchi, Yermakov, Leonardi, Casarino, Selis, Pretari, Galleni, Casali.

Under 15 che, parallelamente, va avanti anche in Coppa Toscana. Contro l’Elba 97 è 6-0 con Colombo 2, Selis 2, Leonardi, Galleni. Sempre in Coppa, prosegue anche il cammino della Under 17, che supera 4-1 l’Elba 97 con Francesconi 2, Ciccarelli e Polloni.

Sergio Iacopetti