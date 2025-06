Grida d’aiuto dall’Arno, arrivano i sommozzatori. Ma era un falso allarme

Firenze, 16 giugno 2025 – "Aiuto, aiuto”: grida nella tarda serata di domenica provenienti dall’Arno che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

E’ successo quando erano da poco passate le 22 di domenica; siamo in viale Abramo Lincoln, nel tratto compreso tra la passerella dell’Isolottto e il ponte della tramvia. Qualcuno aveva sentito gridare la richiesta di aiuto dalla riva sinistra del fiume; i vigili del fuoco della sede centrale di Firenze sono arrivati sul posto con il nucleo sommozzatori e la squadra di terra, dal distaccamento di Firenze Ovest è arrivato il natante. Presente anche la polizia di Stato.

L’approfondita ispezione del tratto dell’Arno interessato non ha portato a nulla; i vigili del fuoco hanno effettuato il controllo del fiume in navigazione con il gommone e hanno anche controllato con cura gli argini. Non essendoci state altre segnalazioni, le operazioni sono terminate con esito negativo e il caso derubricato a falso allarme.