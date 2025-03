Anziano trovato senza vita in Arno. Si era allontanato da casa a piedi

Ore di angoscia che hanno tenuto con il fiato sospeso Empoli e tutto l’Empolese Valdelsa che ha partecipato ’virtualmente’ alle ricerche in un tam tam che ha superato i confini della provincia. Quella stessa comunità che poi ha dovuto assistere al più triste epilogo stringendosi poi idealmente attorno alla famiglia sconvolta dalla tragedia. Il 72enne scomparso è stato trovato senza vita e la notizia è diventata virale con decine di messaggi di cordoglio. La tragica scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, in località Motta, dopo che nella notte era stato attivato il Piano ricerche persone scomparse, poi la fine delle speranze. Il pensionato, residente a Empoli, si era allontanato sabato notte dalla sua abitazione senza fare ritorno. La famiglia ha diramato l’allarme e subito sono scattate le ricerche coordinate dai carabinieri di Empoli con i vigili del fuoco, attivato anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze distaccamento di Empoli per sondare l’Arno dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali in zona. Sul posto in ricerca anche la squadra di terra e il nucleo Sapr-Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco, per effettuare delle ricognizioni con il sorvolo di un drone. Richiesto anche Drago 147, l’elicottero del reparto volo di Bologna, che alla fine purtroppo ha individuato il corpo dell’uomo nel tratto del fiume. L’uomo è stato poi recuperato dal nucleo sommozzatori e consegnato al medico che purtroppo ne ha constatato il decesso. La macchina dei soccorsi è stata imponente che non è passata inosservata. "Abbiamo aperto un centro di coordinamento ad Avane – aveva scritto al mattino lo stesso sindaco Alessio Mantellassi –. Le squadre di Protezione civile sono mobilitate al fianco di carabinieri e vigili del fuoco". Poi alle 14 l’aggiornamento sul social del sindaco: "Il 72enne è stato ritrovato, purtroppo senza vita. Alla famiglia un caloroso abbraccio di tutta la comunità".