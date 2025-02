Di che razza è il cane che ha morso il neonato a Firenze. Chi è lo Staffordshire Bull Terrier

Firenze, 21 febbraio 2025 – Grave, ma non in pericolo di vita. Queste le condizioni del neonato di 10 giorni morso a Firenze dal cane di famiglia. Il piccolo ha riportato ferite alla testa ed è stato operato d’urgenza al Meyer. Ad attaccarlo è stato uno Staffordshire Bull Terrier, una delle razze canine più popolari della Gran Bretagna.

Il Bull Terrier fa parte sia dei terrier di tipo bull che dei bull ed unisce caratteristiche morfologico caratteriali sia dei molossoidi che dei terrier. Viene definito dagli allevatori come un cane molto socievole e gioioso, adatto anche alla vita con i bambini. Eppure, se non bene socializzato, sin da cucciolo è da tenere sotto controllo nei rapporti con gli altri cani ed in generale con i piccoli animali.

Si tratta infatti di una razza molto decisa e a tratti dominante, specialmente nei maschi. Tra le sue caratteristiche spicca anche e soprattutto la potenza del morso, specialmente se rapportato alla sua ridotta stazza. Si ferma infatti sui 150-180 kg per cm quadrato. Le misure standard presentano un altezza al garrese che va dai 35,5 ai 40,5 cm, mentre il peso varia: per i maschi tra i 12 ed i 18 Kg, e per le femmine tra i 10 ed i 15 Kg.